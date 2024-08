Békéről tárgyalna Moszkva barátja, teljes ukrán ellenőrzés alatt egy egész orosz város - Háborús híreink pénteken

Az ukrán fegyveres erők Kurszki betörése haditechnikai szempontból is rengeteg érdekességet mutat, hiszen a sikertelen nyári offenzíva után most vetnek be először nagy számban, aránylag koncentrált területen különféle nyugati fegyvereket. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hazai fegyvereket nem küldték át Oroszországba.