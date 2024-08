Megtörte a csendet a NATO egyik legerősebb embere a kurszki helyzetről: ezt a véleményt nem teszik zsebre Moszkvában

Oroszország egyelőre nem tud koherens választ adni arra a taktikai és műveleti meglepetésre, amit Ukrajna kurszki betörése okozott, még csak azt sem tudni, ki felel az oroszországi csapatok irányításáért – jelentette ki Christopher Cavoli, a NATO európai főparancsnoka a Newsweek szerint.

Cavoli úgy látja, hogy Oroszország még 10 nappal az ukrán invázió kezdete óta is csak „próbálja összeszedni, hogy mit reagáljon Ukrajna inváziójára,” de az eddigi ellentámadás „lassú és szervezetlen volt.”

A NATO második legbefolyásosabb katonai vezetője úgy látja, „műveleti és taktikai meglepetés” volt Ukrajna Kurszk elleni inváziója és Moszkva egyelőre „kaotikus” választ adott. Cavoli úgy látja, még csak az sem világos, az orosz katonák számára sem, hogy néz ki a parancsnoki lánc, amely alatt dolgoznak.

Az orosz védelmi minisztérium felelős az ukrajnai műveletekért. De az oroszországi műveleteket vajon ki irányítja?

”– veti fel a kérdést Cavoli.

Korábban az amerikai Institute for the Study of War (ISW) is hasonló véleményt fogalmazott meg: ők egész pontosan azt írták, hogy az orosz haderő parancsnoki láncai és műveleti struktúrái túlságosan komplikáltak, sok a duplikáció és nincs egyértelmű harctéri irányítási rendszer. Példának azt hozták, hogy tegnap létrehozott Oroszország egy különleges testületet, melynek feladata a határ menti válaszcsapás koordinálása, emellett a régióban az orosz reguláris erők, az FSzB, a nemzeti gárda, a Wagner és csecsen önkéntesek is dolgoznak, de nem világos, ki kinek felel.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images