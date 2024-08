Videó: nem csak a modern nyugati fegyverekkel akciózik Kurszkban az ukrán hadsereg, vannak itt érdekesebb darabok is

A kurszki harcokról készült felvételeken az Ukrajnának nagyobb számban adományozott szinte összes páncélozott jármű látható volt már: Leopard 2-es és Challenger 2-es harckocsik, Bradley és Marder lövészpáncélosok, Humvee terepjárók és Stryker pszh-k is küzdenek Oroszországban.

A lenti videón azonban a háború előtti ukrán páncélos alakulatok gerince, egy T-64BV látható. Az eredetileg is Harkivban gyártott T-64-esek a '60-as évek második felében a T-62-es modernebb alternatívájaként kerültek a szovjet fegyveres erőkhöz, Kijev pedig 2017 óta dolgozott a modernizációjukon.

Ukrainian T-64BV MBT operating in Kursk Oblast last weekend, advancing and engaging Russian positions with its 125mm main gun. pic.twitter.com/lrR0r3FEJG