Hosszú ideig tarthat a kurszki ukrán hadművelet, nem tudják összeszedni magukat sz oroszok

A második hete tartó ukrán támadás az oroszországi Kurszk megyében még hosszú ideig eltarthat, mivel észt források szerint Moszkva nem rendelkezik elegendő erővel a térségi támadások elleni fellépéshez.

A Kyiv Independent írta meg Mattias Puusepp alezredes, az észt védelmi erők hadosztályának vezérkari főnökhelyettesének az állításait, aki szerint

az oroszok egyszerűen nem rendelkeznek elegendő erővel Kurszknál, hogy ellentámadást indítsanak a nyomuló ukránokkal szemben.

Kijev szerint az eddigi hadműveletek során nagyjából 80 települést vontak az ellenőrzésük alá Kurszk megyében. Puusepp szerint az ukránok azért tudtak ilyen eredmények elérni, mivel képesek voltak meglepetést okozni az orosz védőknek. Az észt alezredes szerint elterjedt, hogy hamarosan megindulhat az ellentámadás, ezért már nem sokáig van maradásuk a támadóknak Oroszország területén. Hozzátette azonban, hogy az információi szerint az Orosz Fegyveres Erők egyelőre nem rendelkeznek a kellő erővel a térségben, ezért szinte biztosnak tűnik, hogy nem a következő egy-két napban várható Moszkva válasza.

A múlt heti váratlan támadás különlegessége, hogy sokáig az orosz kommunikációs csatornák is egymásnak ellentmondó információkat közöltek, nem lehetett pontosan tudni, hogy mi történik. A helyzet azóta valamelyest stabilizálódott, általánosan nagy hangsúlyt fektetnek az ukrán betörés eredményeinek lekicsinylésére az orosz oldalak. Puusepp szerint a gyors ukrán sikerekben az is nagy szerepet játszott, hogy a parancsnoki rendszer problémákba ütközött a területen. Hozzátette, most

Moszkva inkább a további területi veszteség elleni lépéseket tesz, védvonalakat állítanak fel a támadó alakulatok megállítására.

