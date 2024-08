Megjárta a poklot, azóta megállíthatatlanul szárnyal Európa egyik legerősebb országának autópiaca

Portfolio 2024. augusztus 17. 15:00

Az Egyesült Királyság autópiaca megállíthatatlan az elmúlt időszakban: a legfrissebb júliusi statisztikák szerint ismét több új autót értékesítettek, mint egy évvel korábban, amely egyben azt is jelentette, hogy már zsinórban huszonnegyedik hónapja tart a bővülés. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a lendület tartósan kitart, a koronavírus-járvány előtti szintektől még messze elmaradnak az új autó eladások. Ráadásul a teljes évre vonatkozó értékesítési előrejelzéseket is mérsékelni kellett, várhatóan kevesebb, mint 2 millió új autó talál majd gazdára a szigetországban.