Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy csapatai elfoglalták Njú-Jorkot, egy stratégiai fontosságú logisztikai csomópontot a donyecki régióban. Az egykori 10 ezer lakosú település a torecki agglomeráció egyik legnagyobb városa volt.

Njú-Jorktól nyugatra, Pokrovszk térségében is egyre súlyosabb a helyzet, a DeepState friss térképei szerint az orosz csapatok mindössze 10 kilométerre vannak az ukrán várostól. Az ukrán hadvezetés még hétfőn elrendelte a mintegy 55-65 ezres lakosú település teljes evakuálását.

Updated map showing Russian advances on the Pokrovsk front and in New York as well as Ukrainian advances in Kursk oblast. Russian forces are approximately 11 km from Pokrovsk, according to the map. https://t.co/Uw2gdXO71b