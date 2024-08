Elképesztő kutatás jelent meg a kómában fekvő betegekről

A kutatás hat különböző helyszínen zajlott, és az adatgyűjtés 15 éven át tartott. A tudósok 241 olyan beteget vizsgáltak funkcionális mágneses rezonancia képalkotással (fMRI) és elektroenkefalográfiával (EEG), akik nem tudtak reagálni a környezetükben zajló eseményekre. A The New England Journal of Medicine folyóiratban publikált eredmények azonban azt mutatták, hogy

összesen 60 páciensnél, tehát az alanyok 25%-ánál voltak jelen a tudatosság jelei, miközben külsőleg nem reagáltak a fizikai ingerekre.

Yelena Bodien, a Massachusetts General Hospital neurológusa elmondta, hogy sok kómában fekvő beteg látszólag egyáltalán nem képes feldolgozni a körülötte zajló történéseket, azonban

amikor olyan fejlett technikákkal vizsgáljuk őket, mint az fMRI és az EEG, olyan agyi aktivitást észlelünk, amely ennek ellenkezőjére utal.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy újra kell gondolni a kómában, vegetatív állapotban vagy minimálisan tudatos állapotban lévő betegek ellátását. Többek között az is egy lehetséges iránya a további kutatásoknak, hogy hogyan lehet a betegek kognitív aktivitását kihasználni arra, hogy kommunikálhassunk velük a jövőben.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a többféle vizsgálati módszer együttes alkalmazása kulcsfontosságú lehet a CMD felismerésében. Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a jelenlegi módszereikkel még nem képesek minden kognitív funkcióval rendelkező beteg felismerésére.

Azért is lehet kulcsfontosságú a súlyos fejsérülést szenvedő beteget tudatosságának feltárása, mivel korábbi kutatások szerint a CMD állapotában lévő, de nem reagáló betegek felépülési esélyei jobbak.

