Gyanús incidensek a nyugati nukleáris létesítmény körül: a hatóságok az oroszokat sejtik a háttérben

A német Bild írta meg , hogy azonosítatlan drónok repültek be egy leállított atomerőmű területére a németországi Flensburg városa körül. Az esetet a hatóságok is vizsgálják.

Az észak-német Schleswig-Holstein tartományban található 87 ezer fős lakosságú Flensburg a térség egyik legnépesebb települése, ám ennél is fontosabb a város ipari jelentősége. A tengerparti elhelyezkedése miatt itt ugyanis leállított atomerőmű, cseppfolyósított földgáz-terminál és számos vegyi üzem is található. A terület tehát nagyon fontos szerepet játszik Németország energiaellátásában. Ezért is volt különösen aggasztó, amikor

a helyi hatóságok kiszúrták, hogy augusztus 8. óta többedik alkalommal is azonosítatlan drónok repülnek el a kulcsfontosságú üzemek épületei felett.

Az eset augusztus 20-án megismétlődött, akkor több mint 100 km/h-val haladt el drón a levegőben. A hatóságok megállapították, hogy már a sokadik alkalommal szegték meg ismeretlenek a „repüléstilalmi zónára” vonatkozó jogszabályokat. Pont a kiemelt biztonsági szempontok miatt ugyanis az ipari létesítmények körül található légtérbe nem lehet engedélyek nélkül berepülni, aki mégis ezt teszi, az nagyon súlyos következményekkel nézhet szembe.

Augusztus 22-én megint kiszúrtak egy drónt a tiltott zónában, ami arra késztette a helyi hatóságokat, hogy állandó készenlétbe helyezzék magukat a területen. A német szolgálatok úgy vélik, hogy az azonosítatlan repülő járművek Orlan-10 típusú drónok lehettek, amelyek akár 500-600 kilométeres hatótávolsággal is rendelkeznek, és 100 km/h feletti sebességre is képesek.

A rendvédelmi szervek szerint az Északi-tengeren állomásozó orosz hajókról indították el az eszközöket, szabotázs céljával.

Az elmúlt hónapokban Berlin megerősítette, hogy nőtt az országban az orosz kísérletek száma a szabotázs elkövetésére. A tevékenység során az ipari és a katonai létesítményekre is nagy figyelmet fordítanak, emellett nőtt a kémkedések száma.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images