Új front nyílhat Oroszország területén? – Ukrán betörésről számolt be a helyi kormányzó

Orosz Telegram-csatornák egymásnak is ellentmondó információkat közöltek a betörésről. A Kremlhez közeli Mash Telegram-csatorna szerint 200 ukrán katona tört be a Brjanszki területre.

Bogomaz szerint az orosz erők megelőzték a támadást, és „katonai vereséget” mértek az ukrán csapatokra.

A kormányzó azt írta, a helyzetet stabilizálták, és ellenőrzés alatt áll.

BREAKING: Ukrainian forces opened a new axis in the invasion of Russia. Battles are ongoing in Klimovsky district of Bryansk region, which also borders Belarus. 180km from Kyiv. pic.twitter.com/CxqngINrNB