Friss térképeken a harcok Kurszknál: kezdenek kifulladni az ukránok, mindegyik iránynál megtorpanás látszik

A Rybar rendszeresen megoszt térképeket a frontvonal különböző szakaszainak állásról az X-csatornáján, amihez leírást is hozzáfűznek az elmúlt időszak eseményeiről. A kurszki harcok alakulását is folyamatosan elemzik, erről tett közzé a közelmúltban ismét beszámolót az oldal. Az elmondások szerint

a kezdeti gyors haladás után az offenzíva dinamikája mindenképpen lelassult, három nagy irányvonalat határoztak meg jelenleg.

️ Kursk directionSituation as of 13:00 on August 23, 2024In Korenevo district, Russian troops are conducting drone strikes on enemy positions in the village of Krasnooktyabr'skiy, where the AFU have maintained their presence for at least several days. Fighting is also pic.twitter.com/jnVB4oGrrO

Az Ukraine Battle Map csatorna szerint az ukránok ellenőrzése alatt jelenleg 920 és 1300 négyzetkilométer közötti terület van, és

az AFU már 17 kilométerre megközelítette az észak felé található Lgov városát, ami fontos logisztikai központot jelent az oroszok számára.

Az akció viszont az ukránbarát oldal is belassult, mivel az elmúlt egy hétben „mindössze” 200 négyzetkilométernyi új területet szereztek meg, az első néhány nap hatalmas területi sikerei után.

Kursk Battle Map (August 23 - 14:00)Ukrainian Forces control up to 94 settlements and at least 920km2 and up to 1,300km2 of land in the Kursk RegionOver the past week, Ukraine has expanded its control by around 200km2 in Kursk. Ukrainian Forces are now 17km from Lgov pic.twitter.com/57ZAi2b48y