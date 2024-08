Putyin döntött: ez vár a Kurszkba betörő ukrán alakulatokra

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb szenzációját Kijev nagyszabású támadása jelentette az oroszországi Kurszk megye ellen. Az orosz védők eddig nem tudták kiszorítani az ukrán alakulatokat, de az utóbbi napokban a feltartóztatás több fronton is sikerült. Anatolij Antonov szerint viszont sokkal drasztikusabb következmények várnak azokra, akik részt vettek az akcióban:

Határozottan meg vagyok győződve arról, hogy mindenki súlyos büntetést fog elszenvedni a Kurszk régióban történtek miatt

– mondta. Azt nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondolt ezzel, de vélhetően azt, hogy ki fogják szorítani a nemzetközileg elismert orosz területekről az ukrán alakulatokat.

Valerij Geraszimov, az orosz vezérkari főnök már egy nappal a támadás megindítása után úgy nyilatkozott, hogy sikerült megállítaniuk az akciót, ám ez nem bizonyult igaznak. Az azóta eltelt több mint két hétben az ukránok folyamatosan szereztek meg újabb területeket, ténylegesen csak az elmúlt pár napban tűnik úgy, hogy ténylegesen belassultak a hadműveletek. Ez nem jelenti azt, hogy a támadás véget is ért volna, a Szejm folyótól délre eső területen szinte be lett kerítve egy jelentős létszámú orosz alakulat, és észak felől az összes hidat lebombázták az ukránok, a felállított pontonhidakra is csapást mértek. Ez azzal fenyeget számukra, hogy tulajdonképpen szinte semmi esélyük nincs egy nagyszabású támadással szemben.

Korábban Putyin úgy fogalmazott, hogy a mostani események „provokációnak” minősülnek és már akkor is kilátásba helyezte a „méltó választ”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images