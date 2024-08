Az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb támadása sújtotta Ukrajnát, új területszerzésekről számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2024. augusztus 26. 12:20

Hétfőre virradóra Oroszország drón- és rakétatámadást intézett az ukrán főváros és több ukrán terület ellen. Az energetikai infrastruktúrában súlyos károk keletkeztek, vészhelyzeti áramszünetekre is szükség van, Kijevben sátrakat állítottak fel a lakosság számára. Ukrajna maga is dróntámadást intézett Oroszország ellen: Szaratov városában egy ember súlyosan megsérült a lezuhanó roncsoktól, amelyek egy lakóházra estek. Engelszben – ahol egy fontos katonai légibázis is található – szintén megrongálódott egy lakóház. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében bejelentette, az ukrán erők 3 kilométert haladtak előre Oroszország Kurszki területén, és elfoglaltak újabb két települést.