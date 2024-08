Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna, új területszerzésekről számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

A The Wall Street Journal riportja szerint a Fehér Ház és a Pentagon „óvatos optimizmussal” követi figyelemmel Ukrajna kurszki offenzíváját.

A lap szerint az offenzíva az Egyesült Államok vezetését is meglepte, Kijev ugyanis míg korábban megosztotta a tervezett hadmozdulatokat Washingtonnal, most hallgatott.

A Biden-kormányzat először még rosszallóan tekintett a hazárdjátéknak tűnő offenzívára, ám mára ezt óvatos optimizmus váltotta fel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az offenzívával azt is meg akarja mutatni, hogy a Nyugatnak nem kell félnie Oroszország vörös vonalaitól, hiszen Moszkva ezúttal is visszafogott választ adott a támadásra. Az ukrán államfő azt akarja elérni, hogy a Nyugat erősebb támogatást nyújtson hazájának, és engedélyezze nagy hatótávolságú rakéták oroszországi bevetését is.

(WSJ)