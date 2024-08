Egyszerűen eltűnt a NATO légterébe berepülő ismeretlen objektum

Lengyelország hadereje továbbra sem találja és nem is tudja azonosítani azt az ismeretlen repülő objektumot, amely megsértette ma reggel az ország légterét – közölte a X-oldalán a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága.

Ma hajnalban egy azonosítatlan repülő tárgy hatolt be Lengyelország légterébe Ukrajna felől: annyit tudni róla, hogy nem egy rakéta volt és valószínűleg összefüggésben van az orosz haderő ma reggeli, Ukrajna elleni támadásával:

A lengyel haderő Műveleti Parancsnoksága ma közölte: az orosz támadás miatt a legmagasabb készültségi szinten várták a légtérbe berepülő fenyegetéseket, az objektum reggel 6:43-kor hatolt be Lengyelország légterébe.

Radaron érzékelték is a repülő tárgyat a lengyel katonák és be is mérték a légvédelmi rendszerek, vizuálisan azonban nem tudták azonosítani, vagyis nem látták szabad szemmel a rossz időjárási körülmények miatt, ezért nem lőtték le.

7:16 perckor eltűnt a radarról az objektum, most Lubin tartományban keresik az esetleges becsapódás helyét, katonákkal, helikopterekkel.

Egyelőre még semmi jele annak, hogy pontosan mi, hol csapódott be, illetve, hogy honnan érkezett. A lengyel parancsnokság későbbi tájékoztatást ígér, valamint azt is közölték, hogy egyeztetések folynak Ukrajnával a fejleményt illetően.

