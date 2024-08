Lángokban áll Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója

Az Ukrajinszka Pravda az orosz Interfax nyomán azt írja, hogy az olajfinomító vezetése szerint „ellenőrzés alatt” tartják a helyzetet.

Az üzem automatikus biztonsági rendszere tűzkitörést észlelt a technológiai berendezésben. Az automata tűzoltó rendszer beindult, és a tűzoltóság gyorsan reagált a tűz megfékezésére

– olvasható az olajfinomító közleményében.

Egyes Telegram-csatornák szerint azonban a tüzet hangos robbanás előzte meg.

Omsk oil refinery is on fire in Russia. As Russian media claim AVT-10 is on fire. Information regarding AVT-10 at the Omsk oil refinery: The design capacity for raw materials is 6 million tons per year. The products obtained are fuel gas, liquefied gas, straight-run gasoline pic.twitter.com/Vyovg3sljw