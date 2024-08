Van egy ordító jele annak, hogy nagyon betalált Oroszország ma reggeli támadása

Az orosz támadások során jelentős károkat szenvedett az ukrán energetikai infrastruktúra.

Herman Haluscsenko ukrán energetikai miniszter Facebook-oldalán

„nehéznek” nevezte a helyzetet,

hozzátéve, hogy a szakemberek dolgoznak a károk helyreállításán.

Az ukrán energiaszolgáltató, az Ukrenergo vészhelyzeti áramszüneteket hajtott végre az ország több területén.

Kijev város katonai vezetése a következő közleményt tette közzé:

Az energiaágazat nehéz működési helyzete miatt, és különösen az Ukrenergo utasításait követően, hogy vészhelyzeti áramkimaradásokat vezetnek be, döntés született arról, hogy Kijev egész városában a legyőzhetetlenség állomásait építik ki.

A „legyőzhetetlenség állomásai” lényegében sátrak, ahol generátorok termelnek áramot, télen pedig fűtést is biztosítanak. Ilyen sátrak telepítésére legutóbb a 2022-2023-as télen volt szükség, ami jól mutatja, milyen károkat okozott a hétfői orosz támadássorozat.

