Megtörtént a nagy bejelentés: egyetlen döntéssel Donald Trump ölébe hullott a választási győzelem?

Nem most kavart először port Robert F. Kennedy Jr. az amerikai elnökválasztási kampányban. A kezdetben demokrataként, majd függetlenként ringbe szálló politikus korábban több bizarr vallomást is tett, például egy agyába költöző féregről, illetve arról is, hogy egyszer a Central Parkban hagyott egy medvetetemet. Kennedy ezúttal másképp hívta fel magára a figyelmet: múlt pénteken bejelentette, felfüggeszti elnökjelölti kampányát. Az RFK Jr.-ként emlegetett politikus nem rejtette véka alá, hogy kit ajánl a támogatói figyelmébe: a legendás demokrata elnök unokaöccse beállt a volt republikánus elnök, Donald Trump mögé. Bár az amerikai sajtó arról cikkezik, hogy egy alku keretében Trump miniszteri vagy más kabinetpozíciót ajánlhat Kennedynek a megválasztása esetén, utóbbi csak annyit erősített meg, hogy mostantól együtt fognak fognak dolgozni a Kennedy által legfontosabbnak tartott ügyek mentén.

2023 áprilisában jelentette be Robert F. Kennedy Jr., hogy elindul az elnökjelöltségéért. A 70 éves politikus a Demokrata Párt legendás politikai dinasztiájának sarjaként kezdetben a demokrata jelölésért indult harcba, tavaly októberben azonban meggondolta magát, és azóta függetlenként kampányolt.

Függetlenséget hirdetünk a két politikai párttól és az őket uraló korrupt érdekektől, valamint a harag és düh, a korrupció és a hazugságok egész manipulált rendszerétől

- mondta Kennedy tavaly ősszel, majd hozzátette: "Nagyon fájdalmas számomra, hogy el kell engednem a nagybátyáim, az apám pártját."

Az ifjabb Robert. F. Kennedy (RFK Jr.) ezzel apjára utalt, aki 1968-ban indult az elnökjelöltségért, ám merénylet áldozatává vált ugyanabban az évben, amikor a polgárjogi harcos Martin Luther Kinget is megölték. RFK Jr. testvérét, John F. Kennedy hivatalban lévő elnököt öt évvel azelőtt lőtték le Dallasban.

Kennedy a múlt héten véget ért, szűk másfél évig tartó kampánya során előszeretettel épített a nagybátyja és apja nevére, és az általuk generált nosztalgiára. Az utóbbi hetekben viszont elnökjelöltektől szokatlan okokból váltott ki érdeklődést:

Májusban a New York Times számolt be először arról, hogy 2010-ben Kennedy rövid távú emlékezetkieséstől és ködösségtől szenvedett. Mint később kiderült, a memóriaproblémákat az válthatta ki, hogy egy galandféreg fúrta bele magát az agyába, ami elfogyaszthatta annak egy részét, majd elpusztult. RFK Jr. feltehetően egyik afrikai, dél-amerikai vagy ázsiai útján szedhette össze a parazitát , és azt mondja, teljesen felépült a világszerte akár egy milliárd embert érintő kórból. A politikus közösségi oldalán akkor úgy reagált, Én felajánlom, hogy megeszek még 5 agyférget, és még úgy is megverem Trump elnököt és Biden elnököt egy vitában. A féreggel egy időben higanymérgezést is felfedeztek Kennedy szervezetében, amit az általa imádott és gyakorta fogyasztott tonhalas szendvicsek okozhattak.

Hey , you know when your veterinary experts call a goat a dog, and your forensic experts say a photo taken in Patagonia was taken in Korea, that youve joined the ranks of supermarket tabloids. Keep telling America that up is down if you want. Ill keep talking about @VanityFair — Robert (F.) July 2, 2024

Kennedy viszont egyértelműen tagadta a Vanity Fair azon állítását, miszerint egy koreai útja során egy grillezett kutyával pózolt volna, erről pedig egy barátjának küldött üzenetben később viccelődött is. A független elnökjelölt szerint a fotó nem Koreában, hanem a dél-amerikai Patagóniában készült, és a képen egy kecske látható.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 04. Tagadja az amerikai elnökjelölt, hogy grillezett kutyával pózolt volna

Augusztus elején ezután egy beszélgetés alatt rántotta le a leplet egy évekkel azelőtt történt incidensre, amivel vélhetően egy róla szóló, de még nem publikált cikket akart megelőzni. Alig várom, hogy lássam, hogyan próbálja kiforgatni a New Yorker [magazin] a történteket - írta a politikus az X-en a beszélgetésről közzétett videofelvétel mellé. Ahogy mesélte, éppen a New York állambeli Hudson-völgy felé kocsizott, mikor az előtte levő autó elütött egy fiatal medvét. A medve tetemét a csomagtartóba tette, és bevallása szerint arra készült, hogy otthon megnyúzza. Viszont egy késő estébe nyúló vacsora után rögtön a repülőtérre kellett sietnie, de a medvét nem hagyhatta a járműben. Elmondta, hogy egy bicikli is volt az autóban, amelyet valaki azért bízott rá, hogy megszabaduljon tőle. Ezáltal úgy döntött, hogy kiteszi a medvét a Central Parkban, és úgy állítja be, mintha biciklivel ütötték volna el. A rendőrség 2014 októberében rejtélyes módon valóban egy medvebocs tetemére bukkant a New York-i park bozótjaiban. A vadvédelmi hatóságok később arra a következtetésre jutottak, hogy az állatot elütötték.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 05. Bizarr botrányba keveredett az amerikai elnökjelölt - Mindent bevallott

Egy viharos kampány viharos vége

A programját illetően a bal- és jobboldalról egyaránt inspirálódó Kennedy kezdetben mindkét nagy párt ellenében határozta meg magát, és mind Joe Bident, mind Donald Trumpot éles kritikával illette. Amikor bejelentette alelnökjelöltjét, a jogász végzettségű techvállalkozó Nicole Shanahant, Kennedy azt hangoztatta,

A miénk valóban elrontója ennek a kampánynak. Elrontója vagyunk Biden elnöknek és Trump elnök győzelmének. Elrontója vagyunk a háborús gépezetnek. Elrontója a Wall Streetnek, a nagy mezőgazdasági és technológiai cégeknek (...) és az összes korrupt politikusnak és vállalatnak.

Kennedy a kampányában elitellenes, populista szólamokat hangoztatott. A külpolitika terén eltér a demokrata fősodortól Izrael és Ukrajna terén, és inkább a republikánusok felé hajlik, utóbbiakkal szemben viszont jelentősen csökkentené a katonai kiadásokat. Szerinte a "szükségtelen" háborút vívó Ukrajnának és Oroszországnak mihamarabb békét kellene kötnie, ám eközben Izrael Hamász elleni háborújával szemben nincs ellenvetése. Az amerikai közvéleményt megosztó abortusszal kapcsolatban nincs világos álláspontja, visszavonta a korábbi, a 15. hét utáni tilalom melletti kiállását, és közölte, a nőknek joga van hozzá "a terhesség egész ideje alatt." Kennedy ezen kívül megreformálná a felsőoktatási diákhitelrendszert, emelné a minimálbért, kedvezményes jelzálogkötvényeket biztosítana a lakhatási válság enyhítése érdekében, és kiterjesztené az állami gyermekgondozást is. A bevándorlást és a mexikói határ kérdését humanitárius szempontból közelíti meg, ellenzi a Trump által oly sokszor emlegetett fal építését, de technológiai eszközöket vonna be a határ ellenőrzésébe, és bővítené a határrendészet kapacitását. Kennedy emellett bírálta Biden infrastruktúrafejlesztő intézkedéseit, mert az szerinte a zöld gazdaságra való átállás kedvéért támogatásokat nyújt a nagy olajvállalatoknak.

A kezdetben 15% környékére mért országos támogatottsággal rendelkező Kennedy fenyegetését mindkét oldal komolyan vette. Joe Biden kampánya a Demokrata Nemzeti Bizottsággal együttműködve (DNC) külön munkacsoportot hozott létre Kennedy aláásására, valamint egy demokratákhoz kötődő kampányszervezet egy őt csepülő weboldalt is üzembe helyezett. Itt azzal vádolták Kennedyt, hogy egy Trump-párti üzletember, Timothy Mellon pénzeli, valamint állításuk szerint

RFK Jr. platformja rendkívül veszélyes: összeesküvés-elméleteket terjeszt, amelyek megosztják az országot, dollármilliókat keresett a vakcinaellenességén, és korábban fekete- és LMBTQ-ellenes, valamint antiszemita megjegyzéseket tett.

Mellon valóban több összegben, összesen 25 millió dollárral támogatta RFK Jr. kampányát, miközben 115 millióval beszállt Trump kampányköltségeinek finanszírozásába is.

A demokraták emellett csatasorba állították a Kennedy-család párthoz továbbra is hűséges részét,

akik gyakorlatilag egy amerikai nyilvánosság előtt zajló családi drámába bonyolódtak. Annak különböző felvonásai során RFK Jr. testvérei közül többen közleményben ítélték el, amikor beindította a kampányát; Szent Patrik napja alkalmából a szintén ír származású Bidennel fotózkodtak; külön esemény keretében biztosították a demokrata elnököt a támogatásukról; és bírálták, amikor Bobby ugyanezt a gesztust Trumpnak ajánlotta fel.

Lehet, hogy Bobby ugyanazt a nevet viseli, mint az apánk, de nem osztja ugyanazokat az értékeket, látásmódot vagy ítélőképességet. A mai bejelentés mélyen elszomorít bennünket. Elítéljük jelöltségét, és úgy véljük, hogy az országunkra nézve veszélyes

- fogalmaztak 2023 októberében, míg múlt héten azt közölték, Kamala Harris és Tim Walz győzelmében bíznak.

Bátyánk, Bobby mai döntése, miszerint Trumpot támogatja, elárulja azokat az értékeket, amelyeket apánk és családunk a legdrágábbnak tart. Ez egy szomorú befejezése egy szomorú történetnek

- fejezték ki nemtetszésüket az egyébként görcsös hangképzési zavarral együtt élő testvérük felé, aki sosem tulajdonított nagy jelentőséget a családja aggodalmainak. Úgy reagált rájuk, hogy

olyan közegben nőttünk fel, ahol vitatkoztunk.

Kennedytől korábban nemcsak a jelöltsége, hanem egyes véleményei miatt is erősen elhatárolódott a családja, olykor saját felesége is. Tavaly nyáron például azt állította a politikus a koronavírusról egy vacsora közbeni beszélgetésen, hogy

van egy olyan érv, miszerint ez etnikai célzatú. A COVID-19 aránytalanul nagy mértékben támad bizonyos rasszokat

- fejtegette Kennedy, hozzátéve, hogy a "leginkább az askenázi zsidók és a kínaiak immunisak ellene."

Az oltásokkal szembeni fenntartásait egyébként évek óta hirdeti az egykori környezetvédelmi ügyvéd, aki egy "Gyermekek Egészségvédelme" nevű nonprofit szervezetnek is az elnöke. Korábban azt nyilatkozta, hogy "nem létezik biztonságos és hatékony" vakcina, valamint arról is beszélt, hogy szerinte a gyermekkorban beadott oltások hozzájárulhatnak az autizmus kialakulásához.

Ahogy a demokratákkal, úgy Donald Trumppal sem volt mindig felhőtlen Kennedy kapcsolata.

Bár korábban nyilatkozott róla pozitívan is, mi több, 2017-ben egy vakcinabiztonsági bizottság vezetésére kérte fel Kennedyt, az exelnök a közösségi oldalán a klímavédelmi javaslatai miatt radikális baloldalinak bélyegezte, alelnökjelöltjét pedig még nála is liberálisabbnak titulálta, "már ha ez lehetséges." A republikánus zászlóvivő azonban hozzátette, hogy

imádja, hogy indul,

mert akkoriban úgy tűnt, hogy elsősorban Bidentől vesz el voksokat, amivel "nagy szívességet tesz Amerikának."

A Forbes gyűjtése alapján viszont Kennedy sem fogta magát vissza korábban Trumppal kapcsolatban. A független elnökjelölt 2018-ban elítélte Trump döntését, hogy nem vizsgálja ki a gyermekek oltásai és az autizmus közötti kapcsolatot.

Miután Trump áprilisban "radikális baloldali holdkórosnak" nevezte a független politikust, és úgy vélte, a rá leadott voksok "elvesztegetett protestszavazatok", Kennedy "elborultként" hivatkozott Trump megjegyzéseire, majd azt állította, az exelnök nem mer vitázni vele. Emellett azért is kritizálta, mert "az Egyesült Államok történelmének legnagyobb adósságát" halmozta fel és a "Drain the swamp!" jelszavával ellentétesen a washingtoni "mocsár" lecsapolása helyett "mocsári teremtményekkel töltötte meg a kormányát."

Visszatekintve ironikus, hogy 2023 májusában Kennedy odáig ment egy X-en közzétett posztjában, hogy "semmilyen körülmények között" nem csatlakozna Trumphoz egy elnökválasztási kampány során, mivel

bizonyos alapvető kérdésekről alkotott álláspontjaink, a kormányzáshoz való hozzáállásunk és a vezetői filozófiánk nem is állhatnának távolabb egymástól.

Ha ez nem lenne elég, a New Yorker által megszerzett szöveges üzenetekben Kennedy "szörnyű embernek" nevezte a volt elnököt, és a múlt hónapban megrendezett Milwaukee-i republikánus nemzeti konvencióval egy időben azt mondta róla,

valószínűleg szociopata.

Elindulnak a pletykák

Miközben Kennedy az előbbi, nem túl hízelgő megjegyzéseket tette Trumpra, aki amúgy épp azelőtt pár nappal élt túl egy merényletkísérletet, a páros épp arról tárgyalt a Washington Post értesülései szerint, hogy

Kennedy visszalépjen a jelöltségtől Trump javára.

A Post akkor azt írta, a pennsylvaniai lövöldözés után kezdődött nem vezettek megállapodáshoz, mert Trump környezetében aggályok merültek fel afelől, hogy a támogatásért cserébe egy esetleges állást ígérjenek Kennedynek.

Csak annyit mondok, hogy bármelyik politikai pártból bárkivel hajlandó vagyok egyeztetni, aki a gyermekek egészségéről és arról akar beszélni, hogyan lehet véget vetni a krónikus betegségek járványának

- mondta Kennedy az értesülésekre reagálva, majd hozzátette, Trump nyitottabb volt felé, mint a demokraták. Utóbbiak szerinte "ehelyett milliókat különítettek el arra, hogy megpróbálják megzavarni a kampányomat."

A video of Trumps call with RFK Jr. was leaked - Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be big, mentioned his call with Biden and said the bullet was like the worlds largest mosquito.RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W — Meridith (McGraw) July 16, 2024

Az állítólag a július 13-i merényletkísérlet másnapján indult megbeszéléseket látszólag az is megerősítette, hogy 16-án Kennedy fia véletlen publikált egy videót Trump és apja privát telefonhívásáról (a bejegyzést utána eltávolította), amelyet a következő szöveggel hozott nyilvánosságra:

íme Trump, ahogy elmondja a valódi véleményét apámnak a gyerekek oltásáról.

A volt elnök a videón arról értekezik, hogy egyes "hatalmas" oltásokat, melyek "úgy néznek ki, mintha egy lónak szánták volna", nem csecsemőknek kellene beadni.

Óriási méretű, és aztán látod, ahogy a baba hirtelen elkezd radikálisan megváltozni. Túl sokszor láttam már ilyet. Aztán azt hallod, hogy semmi hatása nincs, igaz?

- folytatja Trump a videón, majd azzal zárja a témát: "Mindenesetre szeretném, ha vállalnál valamit, és szerintem nagyon jót tenne neked." A Post a beszélgetés után egy héttel arról cikkezett, hogy a vakcinakritikus megjegyzései miatt elhíresült Kennedy egészségügyi kérdésekkel foglalkozó portfólióról egyeztetett Trump esetleges második kormányában.

Augusztus 14-én egyébként azt is nyilvánosságra hozta a hírlap, hogy a független jelölt

a Harris-kampányt is megkereste

közvetítőkön keresztül egy hasonló alku lehetőségével kapcsolatban. A demokrata alelnök nem viszonozta az érdeklődést.

A Kennedy-kampány visszalépésére végül egy hónappal később került sor, ami közel sem derült égből villámcsillapásként érkezett.

Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt bejelentette, hogy Nicole Shanahan ügyvéd, technológiai vállalkozó és filantróp a Kennedy-kampány alelnökjelöltje lesz egy rendezvényen a kaliforniai Oaklandben (Egyesült Államok) 2024. március 26-án. Forrás: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Azt megelőzően Nicole Shanahan egy múlt heti interjúban tette mérlegre a pro és kontra érveket ezzel kapcsolatban. A demokraták állítólagos szabotázsáról is szót ejtő alelnökjelölt akkor azt fejtegette, hogy két lehetőség áll előttük: az egyik az, hogy ha bent maradnak a versenyben, és 5% feletti országos eredményt érnek el, akkor az állami támogatás és a szavazólapokon való automatikus szereplésnek hála 2028-ban egy valós "hárompárti választást" tudnának kikényszeríteni. Ám így

fennáll a Kamala Harris és [Tim] Walz vezette kormányzat veszélye, mert Trump szavazatait vesszük el.

Shanahan szerint a másik opció az volt, hogy

most azonnal kilépünk a versenyből, és Donald Trumppal egyesítjük erőinket, [...] és elmagyarázzuk a bázisunknak, hogy miért hozzuk meg ezt a döntést.

Áll az alku

Robert F. Kennedy Jr. végül augusztus 23-án jelentette be Arizonában, hogy felfüggeszti a kampányát és Donald Trumpot támogatja a Fehér Házért zajló versenyfutásban. Ennek ellenére arra biztatta támogatóit, hogy továbbra is szavazzanak rá, ha nem csatatérállamban laknak, ugyanis azokon kívül továbbra is szerepelni fog a szavazólapokon. A végső győztes kilétét eldöntő billegő államokban Kennedy el fogja távolíttatni a nevét a szavazólapokról.

Körülbelül 10 csatatérállamban, ahol a jelenlétem befolyásoló tényező lenne, el fogom távolítani a nevemet, már el is kezdtem ezt a folyamatot. És arra kérem a választókat, hogy ne szavazzanak rám

- mondta, majd kiemelte, hogy a kampánya közvélemény-kutatásai következetesen azt mutatták, hogy valószínűleg a demokraták győzelméhez járult volna hozzá, ha versenyben marad a billegő államokban.

RFK Jr. kampánystábja egyébként arról tájékoztatott, hogy az 50-ből 43 államban gyűjtött elég aláírást, hogy felkerüljön a szavazócédulákra, melyek közül 23 hivatalos megerősítést is nyert. Kennedy indulása eddig három szoros versennyel kecsegtető államban vált biztossá, Michiganben, Nevadában és Észak-Karolinában. A CBS azt írja, Michiganben azonban az állami tisztviselők szerint már túl késő, hogy levegyék a nevét a szavazólapról, Nevadában pedig szintén lejárt az erre vonatkozó határidő, bár egy bírósági végzés még változtathat ezen. Kennedy ezen kívül Pennsylvaniában és Arizonában adott be indítványt, hogy vegyék le a nevét az ottani szavazócédulákról.

Néhány ilyen államban olyan szoros a különbség jelöltek között, hogy ez is számíthat

- mondta Dan Mallinson, a Pennsylvania State University egyetemi docense. 2020-ban például három államban is 1 százalék alatti különbség döntött a győztesről.

Ami a kampánya felfüggesztéséhez vezető okokat illeti, Kennedy úgy fogalmazott, "meglepődve fedeztem fel, hogy számos kulcsfontosságú kérdésben egyetértünk" Trumppal, akivel többször is találkozott.

Ezeken a találkozókon azt javasolta, hogy egyesítsük erőinket egységpártként. [...] Ez a megállapodás lehetővé tenné számunkra, hogy nyilvánosan és négyszemközt, és ha kell, komolyan ne értsünk egyet azokban a kérdésekben, amelyekben különbözünk, miközben együtt dolgoznánk azon az egzisztenciális kérdések mentén, amelyekben egyetértünk.

A független jelölt azt is méltatta, hogy Trump az orosz-ukrán háború lezárására szólított fel, amelyért az Egyesült Államokat és a NATO-t tette felelőssé. Mint elmondta,a háború egyike volt annak a három nagy ügynek, amely arra késztette, hogy elinduljon a versenyben, és végül Trumpot támogassa. A másik két kérdésnek a szólásszabadságot és "a gyermekeink elleni háborút" nevezte, ami alatt az egyre gyakoribb krónikus megbetegedéseket értette.

Kennedy a beszéde után Donald Trump arizonai nagygyűlésén csatlakozott a volt elnökhöz.

Azzal a sok szavazattal, amit kaphatott volna [...], azt hiszem, óriási hatással lesz erre a kampányra

- mondta a republikánus zászlóvivő Phoenix külvárosában. Trump emellett arra tett ígéretet, hogy megválasztása esetén az újdonsült szövetségesének tiszteletére vizsgálóbizottságot hozna létre a Kennedy-merényletek feltárására, és a John F. Kennedy elnök megölésével kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatala érdekében. RFK Jr. továbbá elmondta, hogy Trump elkötelezettnek mutatkozott a krónikus betegségek megállítása terén.

Nem akarnak egy olyan elnököt, aki újra egészségessé teszi Amerikát?

- tette fel a kérdést Kennedy a közönségnek. Vasárnap a Fox News adásában úgy nyilatkozott a politikus, hogy konkrét kabinetpozíciókról nem egyeztettek a támogatásért cserébe.

Retteghet Kamala Harris?

Kennedy véget érő kampánya sokkal szebb napokat is megélt, hiszen kezdetben egyes felmérések 20% környékére mérték a támogatottságát. A választás közeledésével azonban egyre vesztett a muníciójából, az 5% körüli támogatottság környékére való beesést pedig Joe Biden visszalépése és Kamala Harris színre lépése idézhette elő számára.

Harris berobbanásának következtében nagyjából megfeleződött a Kennedy célcsoportjának tekinthető "double haterek" aránya is, akik mindkét nagy párt jelöltjét elutasították.

A Pew Research Center adatai alapján Kennedy júliusban mért 15%-os szavazataránya 7%-ra csökkent augusztusra, miután Biden átadta a stafétát Harrisnek. Ez azt jelenti, hogy RFK Jr. egy hónap alatt tíz támogatójából hatot elveszített, akik közül négy Harrishez, kettő pedig Trumphoz vándorolt.

Ahogy a New York Times kihangsúlyozza,

nehéz megmondani, hogy kinek az esélyeit növeli Kennedy kvázi visszalépése.

Trump alapvetően jóval magasabb népszerűséggel bír Kennedy támogatói között, mint Harris – az AP felmérése szerint a Kennedyt kedvelők között többen vélekedtek pozitívan Trumpról (52%), mint Harrisről (37%), és a Times/Siena kutatásai során Kennedy támogatói inkább Trumphoz húztak, ha választaniuk kellett a két nagy párt jelöltje között. Más pollok azonban arra jutottak, hogy több olyan szavazó akadt, aki inkább a demokrata alelnököt választotta ez esetben.

Valószínű tehát, hogy

Kennedy támogatásával egy hajszállal Trump járhat jobban,

viszont kérdéses, hogy Trump ezt valóban szavazatokra tudja-e majd váltani. Kennedy hívei ugyanis a Pew szerint az átlagnál fiatalabbak, kevésbé elkötelezettek a jelöltjük mellett, és nem annyira motiváltak a szavazásra. Mindenesetre a maradék Kennedy-szavazók kicsivel nagyobb arányban hajlanak a republikánusok (40%), mint a demokraták felé (26%).

Nate Silver választási adatguru modellje tükrében RFK Jr. eltávolításával nagyjából ugyanez kristályosodik ki: Harris átlaga az előző napi 48%-ról 48,8%-ra javult (+0,8 százalékpont), míg Trumpé ezt meghaladó mértékben 43,7%-ról 44,8%-ra nőtt (+1,1 pont).

Bárhogy is legyen, a demokraták tüstént támadásba lendültek, miután Trump és Kennedy bejelentették a szövetségüket.

A MAGA republikánusok az ifjabb RFK ál-jelöltségét eszközként használták a választók félrevezetésére és a demokraták megkárosítására, és RFK Jr. visszalépésre annak beismerése, hogy a tervük kudarcot vallott

- nyilatkozta Ramsey Reid, a Demokrata Nemzeti Bizottság munkatársa. Ezzel egy időben olyan plakátokat helyeztek el országszerte, amelyen Trump, Kennedy és előbbi alelnökjelöltje, J. D. Vance arca látható, azzal a demokratáktól már jól ismert szöveggel, hogy

pokolian furák.

Pár hónappal ezelőtt ki gondolta volna, hogy a demokraták épp a Kennedy-dinasztia egyik sarja ellen fognak ilyen heves kampányolásba fogni, aki történetesen a republikánus elnökjelölt mögé állt be.

Címlapkép forrása: Rebecca Noble/Getty Images