Történelmi csapást szenvedett Ukrajna, támadás alá került Belgorod megye - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio 2024. augusztus 27. 10:47

Hétfő reggel több mint kétszáz rakétát lőtt ki Oroszország Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájára, a kár olyan súlyos, hogy kedd reggel még mindig nincs számos ukrán régióban áramszolgáltatás. A csapás a háború eddigi legsúlyosabbja. Kijev bejelentette azt is, hogy visszatérnek a civil lakosságnak fűtést és villanyt biztosító "sérthetetlenségi pontok." Kurszkban zajlik az orosz ellentámadás: orosz vezetők két falu visszafoglalását jelentették ma reggel. Kedd reggel újabb orosz rakétahullám érte Ukrajnát, de a támadás a hétfőinél kevésbé volt intenzív és kevesebb kárt is okozott. Délelőtt arról érkeztek hírek, hogy Belgorod megye is ukrán támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.