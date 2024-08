Amerikaiakra vetett ki új szankciókat Oroszország

Oroszország beutazási tilalommal sújtott 92 amerikai állampolgárt, köztük újságírókat, jogászokat, egyetemi professzorokat és üzletembereket, valamint kulcsfontosságú hadiipari cégek vezetőit Washington "ruszofób" álláspontja miatt - közölte szerdán az orosz külügyminisztérium a Telegramon.

A közzétett lajstromra a The Wall Street Journal 14 alkalmazottja, a The New York Times öt, illetve a The Washington Post négy tapasztalt újságírója került fel. A három vezető amerikai lap egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

Az orosz diplomáciai tárca közleményében tudatta, hogy "vezető liberális globalista kiadványok" olyan szerkesztőségi tagjait, illetve tudósítóit vette célba az intézkedéssel, akik szerinte hamis híreket terjesztettek, illetve gyártottak az orosz fegyveres erőkről.

Hangsúlyozta azt is, hogy a tilalmak válaszul születtek Joe Biden amerikai elnök kormányának "ruszofób irányultságára", aminek kulcselemét alkotják az orosz politikusok, üzletemberek, újságírók és tudósok elleni amerikai szankciók.

"Emlékeztetjük a jelenlegi amerikai hatóságokat arra, hogy az ellenséges cselekmények elkerülhetetlenül maguk után vonják a büntetést, legyen szó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, vagy pribékjei agressziós és terrorista cselekményeinek közvetlen bátorításáról, vagy az Oroszországi Föderáció belügyeibe való beavatkozási kísérletekről" - közölte a tárca.