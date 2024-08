Egyre nagyobb bajban Ukrajna Donyeckben, élesben is bevetette Kijev az F-16-osokat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Portfolio 2024. augusztus 28. 08:33

Miközben az ukrán haderő jelentős sikereket ért el a kurszki csatatéren, addig Donyeck megyében egyre aggasztóbb a helyzet. Kedden az orosz haderő bejelentette, hogy elfoglalta Orlivkát, bár már az ukrán források szerint ennél is jóval nyugatabbra járnak a támadó alakulatok. A jelek szerint az utolsó védelmi vonalat is áttörték nyugat felé, ezzel pedig szinte szabaddá vált az út előttük Pokrovszk irányába, ami a háború egyik legfontosabb logisztikai központjává nőtte ki magát az elmúlt két évben. A nyáron hosszú várakozás után megérkeztek Ukrajnába a régóta áhított amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépek első darabjai, de eddig még nem lehetett bevetésen látni azokat. Kijev szerint viszont az elmúlt napokban ez is megváltozott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.