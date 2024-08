Nem kértük, mégis megkaptuk: megérkezett a frontra a szuperbuhanka

A Buhankák egyébként valóban szolgálatban álltak a hidegháború alatt a Moszkvával szövetséges államokban, főleg mint mentőautók, frontszolgálatra viszont már ekkor sem voltak alkalmasak: terepen közepesen jól manővereznek, páncélzatuk egyáltalán nincs.

Mindettől függetlenül az orosz katonákat valamilyen megmagyarázhatatlan kötelék fűzi a kisbuszokhoz, rendszeresen aggatnak rájuk kiegészítő páncélzatot, ami a frontról eddig kiszivárgott videók alapján nem igazán javítja a jármű túlélési képességeit.

The Russian Army now has drone-protected UAZsThe UAZ is lined with metal and cut tyres, and a UAV jammer is installed on the roof.Previously, Russian soldiers had reinforced tanks in a similar way. https://t.co/lYGfQ1lLJh