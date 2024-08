Odaveszett Ukrajna egyik legjobb harckocsija a harcok közben, drámai szinten a veszteségráta

Ukrajna 31 darab amerikai gyártmányú Abrams M1A1-es típusú harckocsit kapott az Egyesült Államoktól, hogy azok segítségével harcoljanak az oroszok ellen. A járműveket rendszeresen használják a harcok közben, emiatt több járművet is sikerült megsemmisíteniük már az oroszoknak. Az elmúlt egy évben az Oryx orosz-ukrán háborús veszteségeket listázó oldal szerint összesen már 13 darabot lőttek ki, ami már önmagában nagyon magas arány, hiszen az összes Ukrajnába szállított Abrams több mint 40 százalékát jelenti. Az X közösségi portálon terjedő felvételek szerint

újabb veszteséget kellett elkönyvelniük az ukránoknak: a Pokrovszk környéki harcokban egy újabb harckocsit kellet hátrahagyniuk.

A felvételek azt mutatják, hogy az egyik úton sikerült semlegesíteniük a járművet az oroszoknak. A leírás alapján ez az egyik már elfoglalt településnél, Vovcsénál sérült meg a jármű. Az a felvételekből látható, hogy nem sikerült teljesen megsemmisíteni, ám ez külön az oroszok malmára hajtotta a vizet, ugyanis a hátrahagyott harckocsit így a sérülések ellenére megszereztek maguknak. Egy videó is kering a neten, ahogy az egyik orosz katona veszi fel az Abramset. A videó némileg megtévesztő lehet, mivel a felvételek tükrözve vannak.

A Russian serviceman and a destroyed M1A1 Abrams of the Ukrainian Armed Forces near the village of Volchye #UkraineRussiaWar