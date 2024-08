Sorra veszik át az oroszok az ellenőrzést az ukrán települések felett Donyeckben, hamarosan indulhat Szelidove ostroma – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Több fronton is támadást indítottak az oroszok az ukrán állások ellen, ezzel pedig több területen is sikereket értek el. Donyeck városától délnyugatra a támadóknak sikerült bevenniük Kosztjantinivkát is. A korábbi információk szerint Moszkva a térségben szeretné bevenni Vuhledárt. Közben ettől északnyugatra is nyomulnak az orosz fegyveresek, folyamatosan egyre több terület felett veszíti el az ellenőrzést Kijev.

