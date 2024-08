Zelenszkij beismerte: már élesben is bevetették a várva várt F-16-osokat

A nyáron végre megérkeztek Ukrajnába a régóta áhított amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépek első darabjai, de eddig még nem lehetett bevetésen látni azokat. Kijev szerint viszont az elmúlt napokban ez is megváltozott.

Az orosz-ukrán háborúban az ukránok szinte az orosz invázió első percétől kezdve jelentős lemaradással szembesültek a légierő tekintetében. A kezdeti orosz csapások ráadásul arról szóltak, hogy a katonai légitámaszpontokat bombázták, ezzel jelentős mennyiségű vadászgépet semmisítettek meg. Bár az európai országok néhány esetben átadták Kijevnek a kiöregedett szovjet gyártmányú harci repülőgépeiket, ezek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy az ország ténylegesen a maga javára tudja billenteni az erőegyensúlyt. A totális orosz légifölényt végül az törte meg valamelyest, hogy az ukránok megkapták az első F-16-os, amerikai gyártmányú vadászgépeket, a jövőben pedig további szállítmányok érkeznek. Ezzel még egyáltalán nem váltak kiegyenlítetté az erőviszonyok, viszont Ukrajna sincs akkora lemaradásban, mint korábban volt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 27-én elismerte, hogy egy nappal korábban a tömeges orosz rakéta- és dróntámadásnál bevetették az F-16-osokat.

Aznap Moszkva több mint 200 eszközt lőtt ki Ukrajna területére, amelyek a kritikus infrastruktúrát támadták. Bár az ukrán beszámolók szerint a legtöbb támadást hatékonyan védték ki, rengeteg felvétel keringett arról, hogy nagyon súlyos károkat okoznak a becsapódó rakéták. A helyzet ennél is súlyosabb lehetett volna, ha az amerikai gyártmányú vadászgépeket nem vetik be. Az ukrán elnök szerint ezek segítségével ugyanis több drónt és rakétát meg tudtak semmisíteni a levegőben, ezzel pedig megvolt az első hivatalosan is elismert akciójuk Ukrajna terültén. Kijev összesen 79 darab F-16-os leszállítására kapott ígéretet, ami bizakodásra ad okot a kelet-európai ország számára, hogy valamelyest visszabillen az erőegyensúly a légi hadviselésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images