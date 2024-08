Nagy bajban lehet a mezőgazdaság egyik kulcságazata: ázsiai invazív faj bukkant fel Európában

Megjelent Európában a vörös törpeméh, ami riadalmat keltett a méhészek és a természetvédők körében. Attól tartanak ugyanis, hogy az új faj ki fogja szorítani az őshonos méhpopulációkat – számolt be a The Guardian.

Dave Goulson, a Sussexi Egyetem biológiaprofesszora szerint aggasztó, hogy felfedezték az Apis floreát (vagyis a törpeméh) Máltán. Elmondása szerint a megjelenésük azt jelenti, hogy fel fogják venni a versenyt a virágporért az őshonos beporzókkal, ráadásul az európai méhek már így is több szempontból visszaszorulóban vannak. Az is gond, hogy az új faj olyan betegségek hordozói is lehetnek, amelyek ellen az európai társaik nem, vagy kevésbé lehetnek ellenállóak. A jelentések szerint a vörös törpeméhek lassan terjeszkedtek Ázsiától a Közel-Keletig, majd ezt követően Észak-Afrikáig.

Ha ez Máltán van, akkor ez az első olyan méh előfordulása Európában, amely nem a nyugati kaptárméh, az Apis mellifera

– mondta Francis Ratnieks brit entomológus, a Sussexi Egyetem méhészeti professzor emeritusa.

A szigeten egy több mint 2000 méhből álló kolóniát fedeztek fel, ami egy faágat ölelt körül. Miután erre rábukkantak a kutatók, DNS mintákat vettek és bebizonyosodott, hogy az invazív faj egyediről van szó. Amint igazolást nyert a feltételezés, a kolóniát megsemmisítették, ám attól tartanak, hogy néhány méh már elhagyta a kaptárat, hogy új kolóniát alakítson. A felfedezést Birżebbuġa kikötőhöz közel tették, ami Málta fő teherforgalmi csomópontja. Ez arra utal, hogy a méhek egy kereskedelmi hajón keresztül érkezhettek. A kutatók szerint a vörös törpeméh megjelenése egy újabb bizonyítéka annak, hogy az éghajlatváltozás miatt melegedő klíma új fajok megjelenéséhez vezet. Málta ideális helyszín lehet az Apis florea megtelepedéséhez, mivel hasonló időjárási viszonyok vannak, mint például Izraelben, ahol jól érzik magukat ezek a fajok.

A máltai falbukkanás azt jelenti, hogy mindössze néhány évre lehetnek attól, hogy a kontinentális Európában is megjelenjenek.

Ehhez adott az, hogy a Földközi-tengeren sűrű a szigethálózat, amelyen viszonylag könnyen tudnak mozogni az ilyen fajok. Védekezni nem nagyon lehet a terjedés ellen, a legtöbb, amit meg lehet tenni, hogy az összes felfedezett kolóniát jelentik, majd megsemmisítik a szakemberek.

