Berobbant a halálos járvány: egy gyors húzással elkerülhető még a katasztrófa

Az elmúlt hetekben több cikkünkben is beszámoltunk már arról, hogy idén nyáron a Kongói Demokratikus Köztársaságból indulva újra terjedni kezdett a majomhimlő (mpox) vírus. A súlyos esetekben halálos kimenetelű betegség azóta pedig már Ázsiában és Európában is megjelent.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyan augusztus 14-én nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány kitörése miatt, gyorsan leszögezték, hogy nem érdemes egy új Covid-járványhoz hasonló méretű pandémia kitörésétől tartani. Ennek oka, hogy a Sars-Cov-2 vírussal ellentétben a majomhimlő nem terjed olyan könnyen emberről emberre, valamint oltóanyag is rendelkezésre áll már a fertőzések kordában tartására.

Bizonyos aspektusokat figyelembe véve azonban a helyzet a majomhimlő esetében jóval komplexebb, mint a koronavírus idején volt.

Ahogy arra a BBC magyarázó cikke is rámutat, amikor majomhimlőről beszélünk, valójában három betegségről, a vírus különböző adottságokkal rendelkező fajtáiról (biológiai néven „kládjairól”) van szó.

A vírus 1a kládba tartozó fajtája már több, mint egy évtizede felelős a leginkább a Kongó nyugati és északi részein megjelenő esetekért. A betegség leggyakrabban fertőzött állatok húsának fogyasztásával terjed át az emberre, majd emberről emberre is képes terjedni szoros érintkezés által.

Ezzel szemben, az 1b variáns elsősorban szexuális úton – a térségben húzódó kamionos útvonalak vonalában – terjedt el a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén és a környező országokban. A 2022-es, korábbi járványért felelős 2-es variáns hasonlóan az 1b-hez, szexuális úton terjed, azonban elsősorban a homoszexuális és biszexuális férfiak körében.

Ezen három változat közül a BBC szerint

az 1b típus az, amely miatt a WHO globális vészhelyzetet hirdetett ki.

A genetikai elemzések szerint ez a variáns 2023 szeptemberében indult el a kongói Kamituga bányászvárosából, ahol a jelentős prostitúció erősítette fel a vírus terjedését. Nem sokkal később a környező – addig a betegség által érintetlen – országokban, Burundiban, Ghánában, Kenyában és Ugandában is terjedni kezdett.

Arról azonban a szakértők szerint még nincs elég rendelkezésre álló adat, hogy eldönthető legyen, melyik variáns lehet a legveszélyesebb. A vírus pontos halálozási rátája sem teljesen tiszta eddig. A Science folyóirat cikkében

az 1a és 1b variánsok esetében 10% körüli, míg a 2-es típus esetében 3,6%-os halálozási rátáról ír.

A halálozási ráta azonban a földrajzilag egymáshoz közel lévő, Kongó környéki országokban sem ugyanolyan. Egyrészről, egyes régiókban a fertőzés hivatalos azonosításához szükséges laboratóriumi tesztekhez sincs meg a megfelelő infrastruktúra. Valamint, azokon a területeken, ahol több gyerek fertőződik meg, vagy a lakosság nagyobb részének van valamilyen alapbetegsége (például HIV), nagyobb eséllyel lehet a vírus halálos kimenetelű.

Összefoglalva tehát, ugyan az összes egészségügyi tényezőről még nincsen elég adatunk, a vírus eddig tapasztalt adottságaiból kiindulva nem várható, hogy egy Covidhoz hasonló világjárványt okozzon. A betegség 2022-es berobbanása óta összesen mintegy 100 ezren fertőződtek meg, amely jócskán elmarad a Covid-járvány több százmilliós esetszámától. Helyileg, az afrikai országokban azonban jelentős veszélyt jelent a járvány, ami ellen a leghatékonyabb védekezés a már évek óta kifejlesztett védőoltás.

Ebből azonban éppen azokban az országokban van a legkevesebb, ahol a legnagyobb szükség lenne rá.

Míg a Covid-járvány idején az „átoltottság”, tehát a lakosság minél nagyobb százalékának beoltása volt a védekezés egyik leglényegesebb eleme, addig a majomhimlő esetében a WHO jelenleg a betegségnek leginkább kitett csoportok oltását szorgalmazza. Ez abból adódik, hogy a fertőzés jóval nehezebb (nem cseppfertőzéssel) terjed, mint a koronavírus idején.

Ezen csoportotok pedig – az esetszámok alakulását, valamint a lokális egészségügyi helyzetet elnézve - főleg az afrikai régiókból kerülnek ki.

Az Afrikai Betegségmegelőző Központ (Africa CDC) adatai alapján a kontinensen már több mint 17 ezer majomhimlő gyanús esetet azonosítottak.

Nem véletlen ezek alapján, hogy az Afrikai Betegségmegelőző Központ már a globális vészhelyzet bejelentése előtt jelezte, hogy kevés, mindössze 200 ezer vakcina áll az afrikai országok rendelkezésére, miközben a betegség megfékezéséhez mintegy 10 millió darabra lenne szükségük.

With just 200,000 Mpox vaccine doses available out of the 10 million needed to control the outbreak, global solidarity is essential. Lets unite in supporting vaccination efforts worldwide. #VaccinesSaveLives