Lángokban állt a moszkvai olajfinomító ukrán drónok miatt, új célpontokat találtak az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink vasárnap

Oroszország és Ukrajna védelmi minisztériumai a vasárnap reggelig kiadott közlemények alapján arról számoltak be, hogy mindkét oldalon sok tucat drónt, illetve rakétát szedtek le, a cselekmények elsősorban a határmenti régiókra korlátozódtak. Oroszország esetén viszont ahogy a bevezetőben említettük, a moszkvai olajfinomítónál is volt dolga a légvédelemben, illetve két villamosenergia termelő erőműnél is. Állítólag a leszedett drónok darabjai okozták a tüzeket, de biztosat nem lehet tudni.

A cselekményekből jól látszik, hogy a minapi komoly orosz támadásokat az ukrán energetikai infrastruktúra ellen most kemény válaszcsapásokkal torolja meg Ukrajna, és ezúttal (is) az orosz energiatermelő egységeket igyekszik pusztítani (olajfinomító, erőművek).