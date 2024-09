Ezt is elintézte a szárazság: csaknem fél évszázad után kiemelkedett a vízből az elsüllyedt falu

Kallio falut az 1970-es években öntötték el vízzel, mivel Athén közelében egy gátat építettek a görög főváros vízellátásának biztosítására. A Mornosz víztározó fél évszázadon keresztül őrizte a romokat, azonban ezek egy része most nyáron láthatóvá vált a nagy szárazság miatt.

Annak idején mintegy 80 ház került a víz alá, köztük a falu temploma és iskolája. A lakókat kitelepítették.

A Mornosz víztározó vízszintje mintegy 40 méterrel csökkent ebben az évben, mivel alig esett eső.

Görögországban évről évre egyre nagyobb problémát jelent az elviselhetetlen nyári forróság, az erdőtüzek és a csapadékhiány.

When it was created in 1980, the man-made Lake Mornos submerged the village of Kallio. But now, two years of mild winters have severely reduced the water level and the sunken village has resurfaced. #greece