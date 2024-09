Vörös szőnyeget terítettek Putyin elé, pedig meg is bilincselhették volna

A Reuters tudósítása szerint Mongólia fővárosában, Ulánbátorban a mongol elnök, Ukhnaagiin Khürelsükh vörös szőnyeggel és díszőrséggel fogadta Putyint, aki kedden érkezett hivatalos állami látogatásra a belső-ázsiai országba.

Mongolian President Ukhnaagiin Khürelsükh met Putin in Ulaanbaatar - Kremlin PoolA guard of honor and cavalry escort lined up at Sükhbaatar Square during the ceremony.Earlier, Mongolia refused to arrest Putin on an ICC warrant despite the fact that the country has ratified pic.twitter.com/GsEKi8VWcC