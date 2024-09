Áttörést érhettek el a kínai hadmérnökök: ez forradalmasíthatja a szuperszonikus rakétákat

Kínai tudósok egy csoportja azt állítja, hogy áttörést értek el a rakétatechnológiában és rájöttek, hogy hogyan lehet acél orrkúpú rakétát készíteni – számolt be a South China Morning Post.

Egy kínai kutatócsoport nemrégiben az Acta Armamentarii lektorált kínai folyóiratban mutatták be egy hiperszonikus siklóhajó-elhárító rakéta tervét. A részletes tervrajzon a robbanófej héjaként a széles körben elérhető nagy szilárdságú rozsdamentes acél szerepel. Ez azért különleges, mert ez az anyag körülbelül 1200 Celsius-fokon már elkezd megolvadni, míg az orrkúp maximális sebesség közben akár 3000 fokig is melegedhet. A kutatóscsoport azt állítja, hogy az általuk tervezett eszköz mégis képes elérni akár a hangsebessé nyolcszorosát is (8 Mach).

A bemutatott tervek összhangban vannak azzal a törekvéssel, hogy Peking igyekszik minél olcsóbban kivitelezni ugyanazokat a technológiai megoldásokat, mint az Egyesült Államok vagy Oroszország.

Nem jelent ebben kivételt a hiperszonikus rakéta fejlesztése sem. A nyugati nagyhatalom sokkal drágább és ritkább volfrámötvözetet használt ezekhez a fegyverekhez, mivel ez az anyag csak 3400 fok felett kezd el olvadni. Ezzel a fémmel továbbá az is komoly gond lehet Washington számára, hogy az ismert készletek 85 százalékát kínai vállaltok birtokolják, ezt kihasználva pedig komoly stratégiai előnyre tehetnek szert.

A hiperszonikus rakéták megfelelő orrvédelem nélkül nem sokáig maradnának a levegőben. A kínai kutatócsapat koncepciója szerint az általuk tervezett fegyver eleinte a légkör felé haladna, mintegy 20-30 kilométeres magasságig, majd a célpont felé siklana. Szerintük 18 másodpercig kellene csúcssebességen haladnia a rakétának ahhoz, hogy elérje a kellő pontot. A hőmérséklet ekkor túl magassá válhat az eszköz belsejében, de ezt egy hőálló kerámiaréteg meg tudja oldani. Ezt ez aerogélréteg venné körül, ami a robbanóanyagot nem engedné 40 foknál tovább melegedni, így nem veszélyeztetne robbanás.

Amennyiben a kutatócsoport ténylegesen meg tudná a gyakorlatban is valósítani az elképzelését, az jelentősen lökne a kínai rakétatechnológián, mind technológiai, mind költségvetési szempontból.

Ezek a hiperszonikus eszközök továbbá a jövőben egyre nagyobb szerepet játszhatnak a kínai katonai elképzelésekben, ezért alapvető fontosságú Peking számára, hogy előnyre tegyenek szert a riválisokkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images