Donald Trumpék nem szokványos okból indítottak személyes támadást Kamala Harris ellen

Ez a hetedik új akcentusa négy héten belül

- írta az X-en Stephen Miller, Donald Trump republikánus elnökjelölt egyik vezető tanácsadója a Fox News szerint. "Szó szerint még soha nem használta ezt az akcentust. Kanadában nőtt fel. A legálságosabb politikus mind közül."

Miller azon jobboldali kommentátorokhoz csatlakozott a hozzászólásával, akik azzal gyanúsították Kamala Harrist, hogy a munka ünnepén, szeptember 2-án más-más akcentust használva mondta el a beszédét a michigani Detroitban és a pennsylvaniai Pittsburghben. Egyesek azt állítják, előbbi során az amerikai Dél lakosaira, illetve az afroamerikaiakra jellemző hanglejtéssel beszélt. A Fox szerint ugyancsak hasonló "vádak" érték Harrist júliusi atlantai beszédét követően.

Trump hivatalos kampányfiókja is megosztotta a videót az X-en, amihez azt a kommentárt fűzte:

Nézzük, észreveszik-e a különbséget!

WATCH: Kamala Harris delivers the same exact line in a speech earlier today in Detroit and again in Pittsburgh a few hours later.Lets see if you can spot the difference pic.twitter.com/FCRqCBqcBZ