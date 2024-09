Egyre őrültebb megoldások jönnek az ukrajnai frontvonalon: íme, egy újabb váratlan fegyvermutáns

Az FPV-drónok hatalmas forradalmat jelentettek az ukrajnai háborúban. Tömeges megjelenése és olcsósága gyakorlatilag teljesen átalakította a harcokat. Eleinte nem kaptak túl nagy szerepet, később a megfigyeléstől kezdve az öngyilkos küldetések végrehajtásán át egészen a légiharcig mindenféle feladatra bevetették ezeket, most azonban az eddigieknél is izgalmasabb trend kezd kialakulni: gyakorlatilag éles lőfegyverekkel látják el az eszközöket.

A legújabb felvételen is ez látható: az ukránok egy AK-74-est szereltek az egyik drónra, amely repülés közben képes tüzelni is.

Ukrainian FPV drone equipped with an AK-74 fires at Russian positions. pic.twitter.com/ZCRNlQZxMR