Összeomlóban Zelenszkij kormánya, kiderült, mit keresnek az ukránok Kurszkban - Háborús híreink szerdán

Az elmúlt napokban az ukrán kormány három minisztere is beadta lemondását, egyes források szerint Zelenszkij az egyik legbefolyásosabb politikusát, Dmitro Kuleba külügyminisztert is menesztheti. Az ukrán elnök elmondta: azért szállták meg az oroszországi Kurszk egy részét, hogy az tárgyalási alapot képezzen a későbbiekben. Cikkünk folyamatosan frissük az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Címlapkép forrása: Ministry of Defense of Ukraine via Wikimedia Commons