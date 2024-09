Szivárognak a felvételek Vuhledár újabb ostromáról: drasztikus orosz veszteségek látszanak rajta

A legfrissebb jelentések szerint a településtől északkeletre és délnyugatra is orosz csapatokat vezényeltek az ukrán állások ellen. Délnyugaton Precsisztivka kerülhetett jó eséllyel orosz kézre, míg az északkeleti szektorban Vodjane térségében értek el mérsékelt haladást Putyin katonái.

Ukrajna számára elveszett mindkét, a település irányába tartó műút, ami jelentősen megnehezíti majd Vuhledár védelmét és utánpótlását.

Az előretörésért azonban nagy árat fizettek az orosz egysége, a mezőkön halomban állnak a kilőtt harckocsik, gyalogsági harcjárművek. Egyes drónfelvételeken még az is látszik, hogy az orosz gyalogság, mindenféle fedezék nélkül, tüzérségi tűzben rohamozza az ukrán állásokat, mint egykor az első világháború lövészárok-harcaiban. A felvételek jelentős része a nyugalom megzavarására is alkalmas jeleneteket tartalmaz, ezért portálunkon nem jelenítjük meg.

RUAF are advancing near Vuhledar. My friend Andriy from the 58th brigade holds positions there for one year (we helped his unit here for multiple times).The city is attacked from 2 flanks. The enemy has success and it needs your help.Thread and fundraising below pic.twitter.com/Zx6ZzIKCgy