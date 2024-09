Téves riasztás: mégsem sértették meg a lengyel légteret

A lengyel hadsereg visszavonta azt a múlt hétfőn tett bejelentését, hogy Ukrajna irányából egy meghatározatlan légi eszköz, feltehetőleg orosz drón repült be Lengyelország légterébe.

Az elvégzett vizsgálatok eredményei nyomán jelen pillanatban azt állítom, hogy nagyon nagy valószínűséggel augusztus 26-án nem sértették meg a Lengyel Köztársaság légterét

- mondta csütörtöki sajtóértekezletén Maciej Klisz altábornagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka, aki a múlt hétfői bejelentést tette. "Nem az adatok változtak, hanem az én helyzetértékelésem" - tette hozzá.

A tábornok csütörtökön korábban bejelentette, hogy tíz nap után leállították a kutatási műveletet a feltételezések szerint lezuhant légi eszköz után. A lengyel hadsereg a múlt héten közleményben tudatta, hogy legalább három radarállomás észlelt egy gyaníthatóan pilóta nélküli légi járművet a lengyel légtérben.

Az akkori tájékoztatás szerint a jármű az ukrajnai Cservonohrad felől átrepült az ukrán-lengyel határon, és 25 kilométeres mélységben behatolt a lengyel légtérbe, majd nyoma veszett. Klisz tábornok akkor azzal hozta összefüggésbe a légi eszköz berepülését, hogy augusztus 26-án hajnalban Oroszország nagyszabású légitámadást indított rakétákkal és drónokkal ukrán területek ellen.

A Lengyelország szomszédságában lévő nyugat-ukrajnai megyéket is érintő támadás miatt aznap reggel a közös határ mentén lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel járőrözés céljából. Az ukrajnai háború kitörése óta Lengyelországban több légi incidens is történt. 2022 novemberében a kelet-lengyelországi Przewodów településen egy Ukrajnából indított rakéta csapódott be, két lengyel állampolgár halálát okozva.

Tavaly áprilisban a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz melletti erdőben egy orosz gyártmányú, 2022 végén kilőtt manőverező robotrepülőgép maradványaira bukkantak. Emellett többször, néhány másodpercre azonosítatlan eszközök sértették meg Lengyelország légterét, de ezek végül nem lengyel területen landoltak.

