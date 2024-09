Tucatszám érkeznek a videók: viharos gyorsasággal terjed Ukrajna legújabb, kegyetlen fegyvere a fronton

Ukrajna szeptember elején vetette be először az orosz-ukrán háború legnagyobb újításának számító filléres dróneszközök új családját. Az új fejlesztés lényege, hogy a drón a célpont fölé repül, és égő termittel borítja a célterületet.

Azóta pedig felvételek garmadája jelent meg a közösségi oldalakon. Ennek egy jelentős része egyetlen egységhez, a „Hrone csoport”-hoz tartozik, de már más csapatok is használni kezdték a megoldást. Az eszköz a „Sárkány lehelete” nevet kapta.

Ukraines thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC