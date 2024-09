Visszaszólt a Fehér Ház Putyinnak: el a kezekkel!

Ami a jelölteket illeti, erről nem nekünk kell dönteni. Ez az amerikai nép választása. A mi kedvencünk, hogy úgy mondjam, Biden úr volt. De visszalépett a versenytől, és Harris asszonyt ajánlotta támogatásra. És mi ezt fogjuk tenni, támogatni fogjuk őt

– jelentette ki Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon Vlagyivosztokban.

Az orosz elnök szavaira John Kirby azt mondta:

abba kellene hagynia a választásokról szóló beszédet, és pont.

Hozzátette:

Nem szabadna senkit sem előnyben részesítenie, sem így, sem úgy. Az egyetlen, aki eldöntheti, hogy ki legyen az Egyesült Államok következő elnöke, az az amerikai nép.

Kirby megjegyezte azt is, az Egyesült Államok „nagyon méltányolná”, ha Putyin

A: befejezné a választásunkról szóló beszédet, B: nem avatkozna bele a választásba.

Putyin Vlagyivosztokban mondott szavait egyébként nem érdemes készpénznek venni, az orosz elnök hanghordozásából és a közönség reakciójából is látszott, hogy a megszólalás ironikus volt. Az amerikai titkosszolgálatok szerint Moszkva Donald Trump javára avatkozott be a 2016-os elnökválasztásba, és a Kreml valódi érdeke most is a republikánus elnökjelölt győzelme lenne.

