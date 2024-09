Hirtelen megváltozott a helyzet: ellentámadásba lendült Ukrajna a háború egyik legforróbb frontvonalán

A Forbes jelentése szerint Kijev 4-5 dandárt is tartalékban tartott, hogy aztán ezeket a pokrovszki zónába vezényeljék. Az erősítés nemcsak megállította a gyors orosz nyomulást, hanem ellentámadásokat is indított.

Az elmúlt hetekben még szinte biztosra vehető volt, hogy Oroszország csapatai hamarosan támadást indítanak a kulcsfontosságú Pokrovszk városa ellen Donyeck megyében. Ez mára megváltozni látszik, mivel a hadműveletek sebessége lelassult, sőt, néhány helyen az érkező ukrán alakulatok ellentámadásba is lendültek. A támadók még így is négyszeres túlerőben vannak a védőkhöz képest a térségben. Ez volt az oka annak is, hogy Avgyijivka 2024 februári elvesztését követően az ukránok egyre visszább szorultak, míg végül az oroszok képesek voltak megközelíteni a katonai, közlekedési és logisztikai központot.

A most a térségbe irányított ukrán dandárok egyenként maximum 2000 katonát jelentenek, valamint száznál is több harcjárművel vannak felszerelve.

Az orosz milbloggerek is elismerték, hogy meglepően jó állapotban vannak. Az ellentámadás – átmenetileg mindenképp – segített stabilizálni Ukrajnának a frontvonalat, ám Moszkva még mindig jelentős erőfölényben van a területen.

A cikk hangsúlyozza, hogy bár változás tapasztalható Pokrovszknál, drasztikus fordulatokra nem lehet számítani. Az ukrán erősítések, a Nemzeti Gárda Kara-Dag dandárja, a 12. különleges műveleti dandár és az ukrán fegyveres erők 93. különálló gépesített dandárja most kisebb ellentámadásokat hajt végre. Ezek az akciók elsősorban lassítják vagy kissé visszaszorítják az orosz erőket. Az eddigi legnagyobb eredményeket Szelidove városában sikerült elérni, ahol a Kara-Dag sikeresen kiszorította a támadó orosz alakulatokat. A település elfoglalása kulcsfontosságú lenne a Pokrovszk felé vezető úton, ám egyelőre nem úgy tűnik, hogy erre gyorsan képesek lehetnek az oroszok.

