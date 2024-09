Amerikai elnökválasztás 2024: Donald Trump kíméletlen börtönbüntetéssel fenyegetőzött

Donald Trump arról tett bejegyzést a Truth Socialön, hogy "számos ügyvédjével és jogi tudósokkal nagyon közelről felügyeli a 2024-es választás szentségét", mivel

a legtöbbeknél jobban tudom, hogy a 2020-as elnökválasztáson a demokraták micsoda gátlástalan csalást és szélhámosságot követtek el. Ez szégyent hozott nemzetünkre!

Trump, alaptalanul állítva, hogy a demokraták 2020-ban csalást követtek el, kijelentette:

AMIKOR NYERÜNK, azokat az embereket, akik CSALTAK, a törvény legnagyobb szigorával fogják felelősségre vonni, ami magában foglalja a hosszú távú börtönbüntetéseket is, hogy az igazságszolgáltatás ilyen mértékű züllöttsége ne ismétlődhessen meg.

