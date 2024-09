Felvételek bizonyítják: sikeres volt az ukrán ellentámadás

Új felvételek jelentek meg a közösségi médiában arról, hogy ukrán katonák tartózkodnak az oroszok által elfoglalt, donyecki régióban található Njú Jork településen.

A geolokált felvételek a település északi-északnyugati szektorában készültek. A kisvárost alig néhány napja foglalták el az orosz csapatok, viszont a múlt pénteki jelentések alapján az ukrán hadvezetés a térségbe vezényelte egyik elitdandárját.

Video of Ukrainian soldiers in New York (Niu York), Donetsk region, after it was reportedly retaken by Ukrainian troops which included the 12th AZOV Brigade. https://t.co/DQeYi7xaLw — raging545 (@raging545) September 9, 2024

Az Azov-alakulat váratlan ellentámadást indított, és visszaszorította az orosz erőket a település északi szektorából. A jelenlegi beszámolók alapján a területet most is tartják a megerősített ukrán egységek, sőt, az 53. dandár katonái a település központjában is felvonták (ismét) az ukrán zászlót.

Ukrainian forces have retaken half of (New York) Niu-York Donetsk region. The Ukrainian flag was raised in the centre of the settlement by soldiers of the 53rd Separate Mechanised Brigade. pic.twitter.com/36tnKGg8T2 — raging545 (@raging545) September 7, 2024

Jelen információk szerint a városban továbbra is összecsapások dúlnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio