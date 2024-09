Rakétavetős oroszokkal csapott össze egy ukrán mesterlövész - Videón a hihetetlen csata

Érdekes videót publikált a magát „E40-es mesterlövész-csoportnak” nevező ukrán alakulat: orosz katonákra vadásznak valahol a donbaszi fronton. A mesterlövész lesben állva várja, hogy az ellenséges gyalogosok előbukkanjanak a fedezékük mögül, közben forog az optika integált kamerája.

Az oroszok hirtelen elő is lépnek a fedezék mögül: ketten vannak és mindkét katonánál egy-egy RPG-7-es rakétagránátvető van. Jól látszik a videón, hogy sejtik, hogy a mesterlövész vadászik rájuk és azt is tudják, nagyjából hol van: tüzet nyitnak a lőállásra, majd fedezékbe vonulnak.

A mesterlövész tüzet is nyit az egyik orosz rakétagránátvetős rohamlövészre, de elvéti a célt. Szerencséjére azonban őt se találja el az ellenséges támadás.

UAF sniper takes shots at 2 Russian soldiers firing RPG's at his position, September 2024 pic.twitter.com/olTgMEwxl7