Apple bejelentés: meglepő funkció jön az AirPods Pro 2-re

Az Apple magyar idő szerint tegnap este nagyszabású eseményen jelentette be új készülékeit és a már régóta várt Apple Intelligence funkcióit, amelyekkel újabb készülékeikben integráltan lesznek elérhetőek a gyártó fejlett AI eszközei. Az új eszközök és szoftverek bemutatásán túl a gyártó jelentős frissítéseket is bejelentett. Többek között arról is beszámoltak, hogy a két éve bemutatott AirPods Pro 2 vezetéknélküli fülhallgató a jövőben klinikailag igazolt hallókészülékként is használható lesz, valamint akár hallásvizsgálatot is lehet vele végezni - írta meg a Techcrunch