Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy ismét béketárgyalások legyenek Ukrajnával

Moszkva addig biztosan nem fog tárgyalni Ukrajnával, amíg ellenséges csapatok tartózkodnak az Oroszországi Föderáció területén – jelentette ki Szegej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke.

Amíg nem dobjuk ki őket a területünkről, természetesen nem lesz semmilyen tárgyalás velük”

– fogalmazott az orosz vezető, majd megvádolta Kijevet azzal, hogy nukleáris terrorizmust akartak elkövetni a kurszki atomerőmű ellen.

Sojgu álláspontja annyiban érdekes, hogy a legtöbb orosz vezető mereven elzárkózott attól, hogy bármilyen tárgyalás legyen Ukrajnával, miután ukrán katonák léptek be Kurszk területére. Szergej Sojgu ehhez képest nem zárta ki egyértelműen azt a lehetőséget, hogy mégis legyenek tárgyalások Ukrajnával, ha Kurszk régióból kivonul az ukrán haderő.

Az értelmezéshez annyit muszáj hozzátenni: Sojgu nem pontosította, mire gondolt, amikor az Oroszországi Föderáció területeit emlegette. Moszkva ugyanis öt ukrán régiót is „annektált,” köztük olyanokat is, melyeknek bekebelezésére nincs rövidtávon reális esély (Herszon, Zaporizzsja). Ha Sojgu innen is ki akarja tolni az ukrán csapatokat, mielőtt bármilyen béketárgyalás kezdődik, a háború még éveken át húzódhat.

