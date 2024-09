Figyelmeztetnek a tudósok: veszélyes kórokozók terjedhetnek a levegőben

Egy új tanulmány szerint egyes, emberek megfertőzésére is képes mikrobák akár több ezer kilométert is utazhatnak a levegőben. A szél által szállított kórokozók között vannak különféle gombák illetve baktériumok, amelyek közül több is rezisztens lehet a jelenleg használt antibiotikumokkal szemben - számolt be a kutatási eredményekről a The Guardian