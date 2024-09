Ukrajna augusztus 6-án kezdett offenzívába a Kurszki területen, és mintegy 100 települést foglalt el. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég az orosz fegyveres erők „szent kötelességének” nevezte, hogy kiszorítsák az ukrán csapatokat orosz földről.

A Rybar szerint az orosz haderő kevesebb mint egy nap alatt visszavett két települést az ukrán csapatoktól. Emellett legalább két másik helyen is harcba kezdtek.

A frontszakaszon harcoló ukrán egységek egy részét bekerítés fenyegette, miközben az orosz csapatok folytatták offenzívájukat dél és kelet felé.

