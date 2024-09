Videókon a Moszkva elleni ukrán támadás: úgy látszik, tényleg komoly a kár

Ma reggel ukrán drónok csapódtak be Moszkva térségében: egy lakóházat és legalább egy repteret ért találat. Felvételek jöttek az orosz főváros elleni támadásról.

Ma reggel 14 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium Moszkva térségében, hozzátették ugyanakkor, hogy az incidensnek voltak polgári áldozatai.

Ramenszkoje negyedben egy magasházat ért találat: helyi lakosok felvételeket készítettek a tűzről.

2/More footage from the scene where the drone hit the house in Ramenskoye pic.twitter.com/fHqcDwzDZI — Lew (Anno) September 10, 2024

Reggelre eloltották a tüzet a hatóságok, de a kár súlyosnak tűnik.

Ukrainian Drone Strikes Residential Building Overnight Near MoscowGovernor Andrey Vorobyov has confirmed that a 46-year-old woman was killed, and three others were injured in a drone attack on a residential building in Ramenskoye. The injured were taken to Ramenskoye Hospital pic.twitter.com/TYaR5wUiY8 — OSINT (Aggregator) September 10, 2024

Helyszíni felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy az elfogás közel sem volt tökéletes: úgy fest, hogy több ukrán drón robbanófeje is működésbe lépett becsapódás után.

Mass attack by UAVs in Moscow and seven other regions of the russian Federation.Domodedovo, Vnukovo and Sheremetyevo airports were also hit. In Tulshchyna, debris fell on a fuel and energy plant.Nice! pic.twitter.com/On6fkiky1h — Jürgen (Nauditt) September 10, 2024

Állítólag az egyik Moszkva melletti repteret is találat érte: eltérő források szerint ez a Zsukovszkij reptér, mások szerint a Domogyedovó nemzetközi reptér. Egyelőre még nem erősítették meg geolokációval a támadás tényét.

Russian Telegram channels report a large drone attack on several Russian regions.This is reportedly footage from Zhukovski airport in Moscow region.All large Moscow region airports announced Carpet plan - no flights go in our out.Russian authorities reported pic.twitter.com/tLmihQcoiK — Anton (Gerashchenko) September 10, 2024

Az incidens során legalább egy ember meghalt, négyen megsérültek. Az ukrán hadsereg vélhetően a Moszkva melletti reptereket célozta.

