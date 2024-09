Erre senki sem számított: egy váratlan húzás hozhatja meg Kijevnek a hőn áhított döntést

Ukrajnán egyre jobban növekszik a nyomás az oroszok felől, ráadásul a ballisztikus rakétákkal növelhetik a hatékonyságukat, ugyanis a legmodernebb légvédelmi technológiákkal is nagyon nehéz védekezni ezek ellen. A lépést Ukrajna és a szövetségesei is elítélték, Teherán az eddigieknél is jobban elszigetelődhet nemzetközi szervezetekben. Az Egyesült Államok a Fateh-360 típusú rakéták szállításának hírére egy olyan döntést is meghozhatott, amit az ukrán vezetés már nagyon régóta kért Washingtontól.

Michael McCaul, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának elnöke szerint Antony Blinken külügyminiszter 2024. szeptember 11-i ukrajnai látogatása során

arra készül, hogy engedélyezze Ukrajnának az ATACMS rakéták bevetését orosz területen lévő célpontok ellen.

Korábban korlátozták az Ukrajnának átadott fegyverek hatótávolságát, így azt sem tették lehetővé, hogy Kijev közvetlenül orosz területre mérjen velük csapásokat. A felvetés, hogy ezeket mégis be lehessen vetni Oroszország nemzetközileg elismert területe ellen is, komoly változást jelez az Egyesült Államok stratégiájában. Blinken látogatását megelőzte, hogy hivatalosan is elismerte az iráni ballisztikus rakéták átadását Oroszországnak, majd hangsúlyozta, hogy ez eszkalációt jelent és jelentős következményekkel járhat. Az ATACMS rakétákat kulcsfontosságúnak tartják Moszkva katonai képességeinek gyengítése szempontjából.

