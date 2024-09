Friss térkép jött: komoly támadásba lendült az orosz hadsereg, szétvágják az ukrán állásokat

Ma több forrásból is jelentették, hogy az orosz haderő számottevő ellentámadásba kezdett Kurszk megyében, eddig úgy fest, az offenzíva Moszkva sikereivel indul.

Julian Röpcke helyszíni felvételek alapján térképet tett közzé a hadmozdulatokról: egy nagyobb orosz páncélozott alakulat elindult Koronyevóból és visszafoglalták Sznagoszty települést, lényegében ketté vágva ezzel a térségben az ukrán csapatokat. Röpcke megjegyzi: nem tudni, mi a helyzet a nyugati szektor ukrán jelenlétével, az ukrán haderő főleg Sznagosztytól keletre tartózkodik.

Large Russian counter-attack in Kursk (10 tanks / ifv, coming from ), reaches Ukrainian-held and recaptures the village, acc. to Russian bloggers. No visual confirmation as to what happened to Ukrainian troops West of Snagost so far. #NewsMap