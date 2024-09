Felfedte féltett titkát a világ legsötétebb diktatúrája

Az észak-koreai média beszámolója szerint a látogatás során Kim sürgette a dolgozókat, hogy növeljék a taktikai atomfegyverekhez szükséges anyagok termelését. Az észak-koreai vezető kijelentette, hogy az ország nukleáris arzenálja létfontosságú az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette fenyegetéssel szemben.

North Korea publicly disclosed a uranium enrichment facility for the first time, marking a significant development in its nuclear program. Historically, North Korea's nuclear ambitions began in the 1950s. North Korea is estimated to possess around 50 nuclear warheads as of pic.twitter.com/k92S7lOyxN