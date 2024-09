Előtte-utána: a brit hírszerzés felvételein, milyen pusztítást végeztek az ukrán erők Kurszkban

Ukrajna augusztus 6-án indította el offenzíváját Oroszország Kurszki területén, melynek során mintegy száz települést és 1300 km²-nyi területet hódított meg. Az oroszok azonban a hét elején ellentámadást indítottak a területen.

A brit védelmi minisztérium háromszor kettő fotót tett közzé, amely három orosz híd – két pontonhíd és egy állandó híd – állapotát mutatja felrobbantásuk előtt, illetve után.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2024. Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river. #StandWithUkraine